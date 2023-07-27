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Aziziye’de ücretsiz yüzme kursları başlıyor

27.07.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziziye Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda ücretsiz yüzme kursları başlıyor.

Aziziye’de ücretsiz yüzme kursları başlıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle 07-14 yaş grubu çocuklar için organize edilen yüzme kurslarına kayıtlar Cumartesi gününden itibaren başlıyor. Geçtiğimiz yıl da açılan ve yoğun ilgi gören ücretsiz yüzme kursları, alanında uzman antrenörler tarafından verilecek. Kurslar için kayıtlar ise, Cumartesi günü başlayacak. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Kararlıyız, ilçemizde yüzme bilmeyen bir tek çocuk bile bırakmayacağız!” dedi.

YÜZME BİLMEYEN KALMASIN!

Açılışı geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle yapılan Aziziye Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ücretsiz yüzme kursu kayıtlarının Cumartesi günü itibariyle başlayacağını bildiren Başkan Orhan, “Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” sloganı kapsamında yine çok özel bir organizasyona imza attıklarını söyledi.
07-14 yaş grubu çocuklar için planlanan ücretsiz yüzme kurslarının geçtiğimiz yıl büyük bir ilgi gördüğünü anımsatan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Başvuruların bu kadar yoğun olması açıkçası bizi şaşırtmadı. Çünkü ilçemizde bu yönde bir yatırım beklentisi vardı ve biz de ilçe sakinlerimizin bu beklentisine cevap vermiş olduk. Dolayısıyla ilçemiz adına haklı bir gururu ve mutluluğu yaşıyoruz” diye konuştu.

ORHAN’DAN AİLELERE ÇAĞRI

Aziziye Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzundaki ücretsiz kurslar için kayıtlar Saltuklu Mahallesi’ndeki Yarı Olimpik yüzme Havuzu, Selçuklu Mahallesi’ndeki Aziziye Gençlik Merkezi ve Ilıca’daki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde yapılabilecek. Kurslara gösterilecek ilginin bu yıl da yoğun olması beklenirken, bu sebeple yüzme eğitimleri belirli takvim aralıkları dahilinde verilecek.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Havuzumuzda günde yaklaşık 400 yavrumuz birer saatlik seanslar halinde eğitim alacak. Alanında uzman antrenörlerce planlanan eğitim programı sonunda tüm çocuklarımız yüzmeyi öğrenmiş olacak. Kayıtlarımız Cumartesi günü başlıyor, 07-14 yaş grubu arasında çocukları bulunan tüm aileleri yüzme kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyoruz. Biz kararlıyız, ilçemizde yüzme bilmeyen bir tek çocuk bile bırakmayacağız” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, söz konusu kursların organize edilmesi noktasında işbirliği içerisinde oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne de teşekkür etti.

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