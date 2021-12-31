Azra Kohen'den ilginç savunma! "Evdeki çalışanlar yazmış"

İntihal olmadığına karar veren mahkeme, Başak Sayan’ı haksız bularak, faiziyle birlikte 150 bin TL manevi tazminata hükmetti. Sayan da kendisine sosyal medyada ‘tescilli yalancı’ ve ‘iftiracı’ dediği iddiasıyla Kohen’den şikâyetçi oldu. Kohen hakkında ‘hakaret’ suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"HESABIN ŞİFRESİ BENDE DEĞİL"

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında Azra Kohen, dikkat çeken bir savunma yaptı.

Kohen, "Dava konusu sosyal medya hesabı bana aittir. Fakat sosyal medyadan bir cümle bile yazmam. Hesabın şifresi bende değildir. Paylaşımları ben değil, çalışanlarım yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

