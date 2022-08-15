Aztek Teknoloji'nin halka arzına 29 kat rekor talep geldi

İSTANBUL (AA) - Halka arzı rekor taleple tamamlanan Aztek Teknoloji’nin halka açıklık oranı yüzde 25, halka arz büyüklüğü ise 272,5 milyon TL oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama sürecini tamamlayan Aztek Teknoloji, halka arz büyüklüğünün toplam 29 katına ulaşan 7,92 milyar TL'lik talep ile bu yıl gerçekleştirilen halka arzlar içerisinde en yüksek talep rakamına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

DenizYatırım ve QNB Finansinvest eş liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile 10-11-12 Ağustos tarihlerinde pay başına 10,90 TL fiyattan talep toplayan şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 ve halka arz büyüklüğü ise 272,5 milyon TL oldu.

Bireysel yatırımcıların daha fazla pay almasına yönelik başvuru sistemi ile yüksek başvurulu yatırımcıların talepleri yüzde 1,2 oranında karşılanırken, bireysel yatırımcıların talepleri yüzde 10'a yakın olarak gerçekleşti.

Halka arzda 3 bin 1 adet ve üzerindeki yüksek başvurulu yatırımcılara satılan 6,25 milyon paya karşın 80 kat talep toplandı ve yaklaşık yüzde 1,2 karşılanma gerçekleşti.

Kurumsal yatırımcılara satılan 7,5 milyon paya karşılık 15 kat talep toplandı. 3 bin adet ve altındaki bireysel yatırımcılara satılan 11,25 milyon pay için 10 kat talep toplandı ve yaklaşık yüzde 10 oranında karşılanma gerçekleşti.

Bu şekilde, 3 bin adet ve altında pay adedinin yer aldığı bireysel yatırımcı kategorisinde, 192 bin 886 yatırımcı halka arzın yüzde 45'ini aldı.

- "Borsa İstanbul'a güçlü bir şirket daha geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ütebay, sonuçlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye teknoloji ve tüketici elektroniği aksesuar pazarında önde gelen markaların distribütörü Aztek Teknoloji’nin halka arzına gösterilen yoğun ilgi için tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. İş modeli ile farklılaşan finansal performans ve karlılık oranlarına sahip, düzenli olarak büyüyen şirketimizin, artık iki yüz bini aşan yeni ortağı olmasının heyecanını yaşıyoruz. 25 yılı aşkın tecrübemiz ve dünyanın önde gelen iş ortaklarımız ile istikrarlı büyüdük ve güçlendik.

Artık yeni ortaklarımızla birlikte büyüyeceğiz ve daha da güçleneceğiz. Borsa İstanbul'a güçlü bir şirket daha geliyor. Halka arzımıza 29 kat ve 7,92 milyar TL’lik talep gelmesinin yanında 200 bini aşkın yatırımcının katılması bize gurur verdi. Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz ve yeni ortaklarımız ve yatırımcılarımızla yeni başarılara imza atacağız."

DenizYatırım Genel Müdürü Melih Akosman, bu yıl gerçekleştirilen halka arzlar içinde halka arz büyüklüğünün 29 katı, 7,92 milyar TL'lik talep ile yeni bir rekora imza attıklarını bildirdi.

QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz ise, "Üst segment tüketici elektroniğindeki tecrübesi ile dünyanın önde gelen tedarikçilerini içeren markaların satış ve dağıtımını yapan Aztek Teknoloji’nin, başarısı kanıtlanmış iş modeli, güçlü bilanço yapısı, istikrarlı karlılığı ile halka arzdan sonra da yeni ortaklarına güçlü sonuçlar servis etmeye devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

