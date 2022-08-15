YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Aztek Teknoloji'nin halka arzına 29 kat rekor talep geldi

Aztek Teknoloji'nin halka arzına 29 kat rekor talep geldi

15.08.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aztek Teknoloji, halka arz büyüklüğünün 29 katına ulaşan 7,92 milyar TL’lik talep ile bu yıl gerçekleştirilen halka arzlar içerisinde en yüksek talep rakamına ulaşarak yeni bir rekora imza attı

İSTANBUL (AA) - Halka arzı rekor taleple tamamlanan Aztek Teknoloji’nin halka açıklık oranı yüzde 25, halka arz büyüklüğü ise 272,5 milyon TL oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama sürecini tamamlayan Aztek Teknoloji, halka arz büyüklüğünün toplam 29 katına ulaşan 7,92 milyar TL'lik talep ile bu yıl gerçekleştirilen halka arzlar içerisinde en yüksek talep rakamına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

DenizYatırım ve QNB Finansinvest eş liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile 10-11-12 Ağustos tarihlerinde pay başına 10,90 TL fiyattan talep toplayan şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 ve halka arz büyüklüğü ise 272,5 milyon TL oldu.

Bireysel yatırımcıların daha fazla pay almasına yönelik başvuru sistemi ile yüksek başvurulu yatırımcıların talepleri yüzde 1,2 oranında karşılanırken, bireysel yatırımcıların talepleri yüzde 10'a yakın olarak gerçekleşti.

Halka arzda 3 bin 1 adet ve üzerindeki yüksek başvurulu yatırımcılara satılan 6,25 milyon paya karşın 80 kat talep toplandı ve yaklaşık yüzde 1,2 karşılanma gerçekleşti.

Kurumsal yatırımcılara satılan 7,5 milyon paya karşılık 15 kat talep toplandı. 3 bin adet ve altındaki bireysel yatırımcılara satılan 11,25 milyon pay için 10 kat talep toplandı ve yaklaşık yüzde 10 oranında karşılanma gerçekleşti.

Bu şekilde, 3 bin adet ve altında pay adedinin yer aldığı bireysel yatırımcı kategorisinde, 192 bin 886 yatırımcı halka arzın yüzde 45'ini aldı.

- "Borsa İstanbul'a güçlü bir şirket daha geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ütebay, sonuçlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye teknoloji ve tüketici elektroniği aksesuar pazarında önde gelen markaların distribütörü Aztek Teknoloji’nin halka arzına gösterilen yoğun ilgi için tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. İş modeli ile farklılaşan finansal performans ve karlılık oranlarına sahip, düzenli olarak büyüyen şirketimizin, artık iki yüz bini aşan yeni ortağı olmasının heyecanını yaşıyoruz. 25 yılı aşkın tecrübemiz ve dünyanın önde gelen iş ortaklarımız ile istikrarlı büyüdük ve güçlendik.

Artık yeni ortaklarımızla birlikte büyüyeceğiz ve daha da güçleneceğiz. Borsa İstanbul'a güçlü bir şirket daha geliyor. Halka arzımıza 29 kat ve 7,92 milyar TL’lik talep gelmesinin yanında 200 bini aşkın yatırımcının katılması bize gurur verdi. Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz ve yeni ortaklarımız ve yatırımcılarımızla yeni başarılara imza atacağız."

DenizYatırım Genel Müdürü Melih Akosman, bu yıl gerçekleştirilen halka arzlar içinde halka arz büyüklüğünün 29 katı, 7,92 milyar TL'lik talep ile yeni bir rekora imza attıklarını bildirdi.

QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz ise, "Üst segment tüketici elektroniğindeki tecrübesi ile dünyanın önde gelen tedarikçilerini içeren markaların satış ve dağıtımını yapan Aztek Teknoloji’nin, başarısı kanıtlanmış iş modeli, güçlü bilanço yapısı, istikrarlı karlılığı ile halka arzdan sonra da yeni ortaklarına güçlü sonuçlar servis etmeye devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - İstanbul'da sağanak su baskınlarına yol açtıGÜNCELLEME - İstanbul'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldüKahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü
Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulunduÇatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:06
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Palladıum Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.