B36 Torshavn - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn hakkında detaylar...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan 1. ön eleme turu rövanş maçında B36 Torshavn, rakibi OFK Titograd'ı deplasmanda 2-1 yenerek turu atladı. Böyle Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi oldu. İlk maç için Beşiktaş deplasmana gidecek. B36 Torshavn, 006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti. Peki B36 Torshavn nasıl bir takımdır, hangi ülkedendir? B36 Torshavn - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte B36 Torshavn hakkında detaylar...

B36 TORSHAVN - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ temsilcisi OFK Titograd'ı deplasmana 2-1 yenen B36 Torshavn, Beşiktaş'ın takımın rakibi oldu. Beşiktaş, ilk maçı 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta yapacak. B36 Torshavn - Beşiktaş maçı D-Smart Sport tarafından canlı olarak yayınlanacak.

B36 TORSHAVN

B36 Tórshavn, Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn takımıdır. Faroe Adalarının en eski takımıdır. Faroe Adalarının başkenti Torshavn'ın takımıdır. Ülkenin ilk futbol takımıdır. Maçlarını 5000 kişilik Gundadalur stadında oynamaktadır. Ayrıca bu stadı Faroe'nin ikinci büyük kulübu olan HB Torshavn ile beraber kullanmaktadır. Kjatan Mohr'un başkanlığını yaptığı kulüp 36 sayısını kuruluş yılı olan 1936dan almaktadır.