Okan Buruk'tan Barcelona'ya gözdağı: Sadece defans yapmayacağız! Tek eksik ismi açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Dev mücadele öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen teknik direktör Okan Buruk, maçın önemine ve rakibin gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Barcelona karşılaşmasının önemine dikkat çekti. İspanyol temsilcisinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, zorlu mücadele öncesinde takımının hedeflerine ilişkin mesajlar verdi.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"TÜM GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"

Barcelona gibi önemli bir rakiple karşılaşacaklarını vurgulayan Okan Buruk, oyuncularının sahada en iyi performanslarını ortaya koymasını hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’ın rakibine karşı zorluk çıkarmak için mücadele boyunca tüm gücünü kullanacağının altını çizdi.

"Hangi Şampiyonlar Ligi maçına çıksak zor maç diyecektik ama rakip Barcelona olunca... Şu anda dünyanın en formda takımı. Gol sayısı çok yüksek, kazanan bir takım. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Transferleriyle çok güçlendiler. Rakibimizi biliyoruz. Bu bir avantajdır, hazırlanmanızı sağlıyor. Şampiyonlar Ligi maçları her zaman daha kıymetli oluyor, Barcelona'ya karşı olunca... Oyuncuların enerjilerini de daha iyi görüyorsunuz. Planlarımızı doğru bir şekilde uygulamamız gerekiyor."

"ZORLUK ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Barcelona'ya zorluk çıkartmaya çalışacağız. Bu sene rakiplerine topu bırakmayan bir takım ama eksileri var. Artısı da çok fazla var. Pozisyon da veriyorlar. İşimizi doğru bir şekilde yaparsak, maça ortak olmaya çalışacağız. İç sahada, taraftarımızın önünde oynayacağız. O atmosferi oluşturmamız lazım. İnşallah coşkulu bir gece olur."

"SINGO DIŞINDA EKSİĞİMİZ YOK"

Singo dışında eksiğimiz yok. Diğer oyuncular antrenmana çıktı. Kimin ne kadar oynayacağıyla ilgili karar vereceğiz.

"HEYECANLIYIZ"

"Biz en iyimizi yaptığımızda bence oyuncularımla birlikte önemli başarılara imza atıyoruz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. En iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan, Barcelona'ya karşı oynamaktan dolayı heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızdaki maçlar çok heyecanlı geçiyor, motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor."

TORREIRA, DAVINSON, BATRAKOV...

"En zor maçımız belki Kasımpaşa maçıydı. Lucas uzaktan geldi, Davinson uzaktan geldi. Batrakov çok fazla maç oynadı. Türk Milli Takımı'ndan dönen oyuncular vardı, belki de en yorgun onlardı. Kasımpaşa zordu. Bundan sonraki bölüm, şu anda tam kadroyuz. Sadece Singo yok, onun dışında tam kadroyuz. Arada da 4 gün var, dinlenme süremiz var. İnsan kazandıkça daha mutlu oluyor. Fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. Maçları kazanmamız lazım."

'KENDİ SAHAMIZDA OYNAYACAĞIZ'

"Galatasaray'ız, kendi sahamızda oynayacağız. Hangi sistemle oynarsak oynayalım, agresif olmamız gerekiyor. O agresifliği gösterip kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. O oyuncularımız var. Bunun yanında bizim de gol atmamız gerekiyor. En iyisini yapmamız gerekiyor. Hangi bölgedeyseniz en şiddetli baskıyı yapmanız gerekiyor. Top rakipteyken de sizin tutkulu bir şekilde topu almanız çok önemli olacak. Bu tutkuyu göstermemiz gerekiyor. Hangi kararı verirsek bunu en güçlü şekilde yapmamız gerekiyor."

BATRAKOV SÖZLERİ

"Batrakov ilk defa ülkesinden çıkmış bir oyuncu çok genç yaşında. Buraya geldikten sonra başta Lucas olmak üzere onu buraya adapte etmek için herkes çok yardımcı oldu. İyi futbolcu, çok iyi futbolcu olduğu için transfer ettik zaten. Milli oyuncu, son 3 milli maçta da oynadı. İyi bir profesyonel, iyi bir insan ve çalışmaya, gelişmeye açık. Bu tür bir oyuncuyla çalışmak benim için de değerli. Takım için katkı sağlamaya çalışıyor, bu tarz oyuncuyla çalışmak benim için önemli. Kendisini geliştirmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ofansif olarak iyi bir oyuncu, takımın oyununa da çok çabuk adapte oldu. Takım savunmasını da iyi yapıyor. Performansından çok memnunuz."