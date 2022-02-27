Baba dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel'in kendisinden 12 yaş büyük eşi de oyuncu çıktı!

Ekranların yeni dizisi Baba'nın başrolünü ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Beril Pozam gibi isimler paylaşıyor. Hem oyuncu hem yazar olan Bihter Dinçel Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Zeynep Hacer Aksoy rolüyle akıllara kazındı. Şimdi ise Baba dizisinde usta oyuncularla beraber rol alıyor. Dinçel'in eşi de oyuncu çıktı.

BİHTER DİNÇEL'İN EŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

Bihter Dinçel (39) tiyatro oyuncusu Barış Dinçel (52) ile 2008 yılında hayatını birleştirdi.

İkilinin bu evlilikten Yağmur Ali Dinçel adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

İkili, Instagram'da sık sık aile fotoğrafı paylaşmayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde eşinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan ve aradaki yaş farkını espirili bir şekilde dile getiren Barış Dinçel eşiyle birlikte olduğu kareyi paylaşıp, "Sene 2006 -2007 bir eve taşındık site içinde, yoğun çalışıyorum sakal saç karma karışık sabah çıktım evden çöp attım site çöp konteynırına arkamdan güvenlik görevlisi kapıyı çalıyor Aihter açıyor sacları 2 yandan troplu! Adam; babanız çöp atmasın çöp toplanıyor akşamları diyor, o gün bugün arayı kapamaya çalışıyorum (12 yıl var arada dile kolay) hala ondan öğreniyorum yaşsız nasıl olunur ,ve mutlu olmak hiçte zor değildir" ifadelerini kullandı.

Barış Dinçel oyuncu, karikatürist ve film yönetmeni Savaş Dinçel'in oğludur. Halil Savaş Dinçel 2007'de hayatını kaybetti.

Hem tiyatrocu hem ekran önü oyuncusu olan Bihter Dinçel ise Dudaktan Kalbe, Karamel, Kollama, Geniş Aile gibi dizilerde oynadı.

