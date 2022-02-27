MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Baba dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel'in kendisinden 12 yaş büyük eşi de oyuncu çıktı!

Baba dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel'in kendisinden 12 yaş büyük eşi de oyuncu çıktı!

27.02.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Aralarında 12 yaş bulunan ikilinin bir erkek çocuğu bulunuyor.

Baba dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel'in kendisinden 12 yaş büyük eşi de oyuncu çıktı!

Ekranların yeni dizisi Baba'nın başrolünü ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Beril Pozam gibi isimler paylaşıyor. Hem oyuncu hem yazar olan Bihter Dinçel Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Zeynep Hacer Aksoy rolüyle akıllara kazındı. Şimdi ise Baba dizisinde usta oyuncularla beraber rol alıyor. Dinçel'in eşi de oyuncu çıktı.

Baba dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel'in kendisinden 12 yaş büyük eşi de oyuncu çıktı!

BİHTER DİNÇEL'İN EŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

Bihter Dinçel (39) tiyatro oyuncusu Barış Dinçel (52) ile 2008 yılında hayatını birleştirdi.

Baba dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel'in kendisinden 12 yaş büyük eşi de oyuncu çıktı!

İkilinin bu evlilikten Yağmur Ali Dinçel adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

Baba dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel'in kendisinden 12 yaş büyük eşi de oyuncu çıktı!

İkili, Instagram'da sık sık aile fotoğrafı paylaşmayı ihmal etmiyor.

Baba dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel'in kendisinden 12 yaş büyük eşi de oyuncu çıktı!

Geçtiğimiz günlerde eşinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan ve aradaki yaş farkını espirili bir şekilde dile getiren Barış Dinçel eşiyle birlikte olduğu kareyi paylaşıp, "Sene 2006 -2007 bir eve taşındık site içinde, yoğun çalışıyorum sakal saç karma karışık sabah çıktım evden çöp attım site çöp konteynırına arkamdan güvenlik görevlisi kapıyı çalıyor Aihter açıyor sacları 2 yandan troplu! Adam; babanız çöp atmasın çöp toplanıyor akşamları diyor, o gün bugün arayı kapamaya çalışıyorum (12 yıl var arada dile kolay) hala ondan öğreniyorum yaşsız nasıl olunur ,ve mutlu olmak hiçte zor değildir" ifadelerini kullandı.

Baba dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel'in kendisinden 12 yaş büyük eşi de oyuncu çıktı!

Barış Dinçel oyuncu, karikatürist ve film yönetmeni Savaş Dinçel'in oğludur. Halil Savaş Dinçel 2007'de hayatını kaybetti.

Baba dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel'in kendisinden 12 yaş büyük eşi de oyuncu çıktı!

Hem tiyatrocu hem ekran önü oyuncusu olan Bihter Dinçel ise Dudaktan Kalbe, Karamel, Kollama, Geniş Aile gibi dizilerde oynadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılmaz Özdil'e olay sözler! "Sığ ve dar..."Yılmaz Özdil'e olay sözler! "Sığ ve dar..."
Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."
'Göğüs çatalı' kuralını dinlemedi! İşte kostümü'Göğüs çatalı' kuralını dinlemedi! İşte kostümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süre doldu, Zelenskiy teklifi kabul etti

Süre doldu, Zelenskiy teklifi kabul etti

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Ukrayna görüntüleri 'maşallah' notuyla paylaştı

Ukrayna görüntüleri 'maşallah' notuyla paylaştı

Esir Rus askerlerin videosu yayınlandı! 'Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler'

Esir Rus askerlerin videosu yayınlandı! 'Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler'

Bölgede sıcak çatışma, Rus askerlerini esir aldılar

Bölgede sıcak çatışma, Rus askerlerini esir aldılar

İlginizi Çekebilir

Belden aşağısını görenler kendini tutamadı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Belden aşağısını görenler kendini tutamadı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.