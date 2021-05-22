Baba mesleğini sürdüren kardeşler ana arı talebine yetişemiyor

500 kovanda bal üretiminin yanı sıra son dönemde ana arı üretimine başladıklarını anlatan Kılıç, bugün 3 bin ana arı çiftleştirme kutusunda Kafkas ırkı ana arı ürettiklerine işaret etti.

Bir ana arıyı 60 liradan satan kardeşler, bal üretiminin yanı sıra arıcılık için çok önemli olan ana arı üretiminde de iddialı.

İki kardeş, 3 bin ana arı kutusunda ürettikleri arıları, ülke geneli ile Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üreticilere satıyor.

Çiçek ve kestane balı ürettikleri 500 arı kovanıyla dönem dönem farklı illerin yaylalarına giderek gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan Kılıç kardeşler, bir süre önce Altınordu ilçesinde kiraladıkları arazide Kafkas ırkı ana arı üretimine başladı.

HAYATİ AKÇAY - Türkiye'de arıcılığın oldukça yaygın yapıldığı Ordu'da iki kardeş tarafından üretilen ana arılar, yurt içinden ve yurt dışından alıcı buluyor.

Ordu'da ürettikleri ana arılara birçok ilden talep geldiğini aktaran Kılıç, son aylarda KKTC ve Irak'ta faaliyet gösteren arıcılara da ana arı satışı yaptıklarını belirtti.

Üretimi artırmak için kovandaki ana arılarını değiştirmek ve kovan sayısını yükseltmek isteyen üreticilerin kendilerine başvurduğunu dile getiren Kılıç, ana arıların mutlaka kovanda olması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'de henüz yeteri kadar ana arı üretimi yapılmadığını söyleyen Kılıç, bu konuda daha iyi olabilmek için çalıştıklarını ve ellerinden geleni de yapacaklarını vurguladı.

"Ana arıya talep oldukça fazla. Birçok yerden gelen taleplere yetişemiyoruz" diyen Kılıç, her şeyin yolunda gitmesi durumunda yıllık yaklaşık 6 bin ana arı üretimi yapabildiklerini kaydetti.

Arıcılığın her zaman kazandıran bir meslek olduğunun altını çizen Kılıç, "İşini düzgün yapan ve yaptığı işi takip eden herkes bu meslekten çok ciddi paralar kazanabilir. Bunun için herkese bu mesleği yapmalarını tavsiye ediyorum. Bize göre çok güzel bir meslek." dedi.