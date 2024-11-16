Baba olmuştu! Alperen Duymaz oğlu ve eşi hakkında ilk kez konuştu!

Son Yaz, Erkek Severse ve son olarak Leyla dizisinde Civan olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, 2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit'le sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak evliliğini yaşayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda baba olmuştu.

Eşinin hamileliğini gizleyen Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit çifti bebeklerine 'Gün' ismini vermişti. Doğumla ilgili paylaşım ve açıklama yapmayan Duymaz günler sonra oğlu ve eşiyle ilgili konuştu.

"BENİMKİ DEVEDE KULAK KALIR"

Leyla dizisindeki partneri Cemre Baysel'le Hello dergisine konuk olan Alperen Duymaz: “Oğlumun doğumundan sonra uykusuzluk dışında değişen pek bir şey olmadı. Ama Kübra’nın uykusuzluğunu düşünecek olursam benimki devede kulak kalır. Hissini tarif etmem pek mümkün değil. Annesi ve Gün benim için müstesna. Hayatımın kendisi onlar.” dedi.