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Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi uzun zaman sonra ortaya çıktı! 'Ekrana dönsün'

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı “Küçük Osman” karakteriyle akıllarda yer edinen Emir Berke Zincidi uzun zaman sonra bir davette ortaya çıktı. Zincidi'nin son hali kısa sürede gündem oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi uzun zaman sonra ortaya çıktı! 'Ekrana dönsün'
Öznur Yaslı İkier

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı dönem büyük ses getirmişti.

O dönem henüz 4 yaşında olan Emir Berke Zincidi dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterine hayat vermişti.

Öyle Bir Geçer Zaman ki nin Osman ı Emir Berke Zincidi uzun zaman sonra ortaya çıktı! Ekrana dönsün 1

YILLAR SONRA AYNI KAREDE

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Emir Berke Zincidi bir davette boy gösterdi. Dizide annesi Cemile'ye hayat veren Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi aynı karede yer aldı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki nin Osman ı Emir Berke Zincidi uzun zaman sonra ortaya çıktı! Ekrana dönsün 2

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde anne-oğul olarak izlediğimiz Bingöl ile Zincidi'nin yıllar sonraki buluşması, dizinin hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

YORUM YAĞDI

Emir Berke Zincidi için sosyal medyada; 'Osman gibi bir çocuk oyuncu bir daha gelmedi ya', 'Keşke oyunculuğa geri dönse', 'Küçük Osman büyümüş' gibi yorumlar yapıldı.

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Emir Berke Zincidi öyle bir geçer zaman ki
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