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Babaca: Hak ettik ve kazandık

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 19.10.2020 22:37 | Son Güncelleme

Alanyaspor'da golcü oyuncu Babacar ile Siopis, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Babaca: Hak ettik ve kazandık

Alanyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta harika bir frikik golü atan Babacar ve Siopis maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Golcü oyuncu, "İyi performans sergiledik. Kazanmak için her şeyi verdik. Galatasaray karşısında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Siopis ise, "Hocamız devre arasında Galatasaray'a daha önde basalım mutlaka golü bulacağız dedi, golü bulduk" dedi.

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