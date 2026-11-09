Galatasaray'ı yıkan haber geldi! Osimhen ve Leao'nun kaçıracakları maçlar belli oldu

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sahalara dönüş tarihleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği iki yıldız futbolcunun da bir süre daha forma giymesinin zor olduğu belirtildi. İki oyuncunun iyileşme sürecine ilişkin takvim de netleşmeye başladı.

OSİMHEN'İN DURUMU...

Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre Victor Osimhen'in sahalara dönmesi yaklaşık beş haftayı bulacak. Nijeryalı golcünün bu süreçte Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

Galatasaray'da Osimhen'in tedavi sürecinin ardından fiziksel durumuna göre sahalara dönüşünün planlanacağı belirtildi.

LEAO'NUN SAKATLIĞI DAHA CİDDİ

Rafael Leao cephesinde ise daha uzun bir iyileşme süreci öngörülüyor. Portekizli yıldızın sağlık raporunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği aktarıldı.

Haberde, Galatasaray sağlık kurulunun Leao için dört haftalık bir tedavi programı hazırladığı kaydedildi. Tedavinin tamamlanmasının ardından yıldız futbolcuya idman ve kuvvetlendirme çalışmaları uygulanacak.

DÖNÜŞÜ 5-6 HAFTAYI BULABİLİR

Leao'nun tedavisinin sona ermesiyle birlikte hemen maç kadrosuna dahil edilmesi planlanmıyor. Portekizli futbolcunun fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için özel bir çalışma programından geçeceği belirtildi.

Yıldız oyuncunun toplamda 5-6 haftalık sürecin ardından yeniden sahalara dönmesi hedefleniyor. Ancak iki futbolcunun da kesin dönüş tarihleri, tedavi sürecindeki gelişmelere ve saha çalışmalarındaki performanslarına bağlı olacak.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Rafael Leao'nun belirlenen iyileşme takvimi nedeniyle Galatasaray'ın önündeki altı karşılaşmada forma giyememesi bekleniyor.

Portekizli yıldızın Samsunspor, Aston Villa, Beşiktaş, Rizespor, AEK Atina ve Eyüpspor mücadelelerinde takımını yalnız bırakabileceği ifade edildi.