YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Babadağ Teleferik Tesisinin yıl sonuna kadar yarım milyon kişiyi taşıması bekleniyor

Babadağ Teleferik Tesisinin yıl sonuna kadar yarım milyon kişiyi taşıması bekleniyor

27.06.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın ünlü turizm merkezi Fethiye'nin "30 yıllık hayali" olarak nitelendirilen teleferiğin hayata geçmesiyle bölge daha da hareketlendi - Yamaç paraşütü atlayışı yapmak ve eğlenceli zaman geçirmek için teleferiği kullananlar, Ölüdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde Babadağ'ın zirvesine doğru yolculuğa çıkıyor - Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak: - "Sistemimizin saatte 1200 kişi taşıma kapasitesi var. Normal şartlarda önümüzdeki yıl bir milyonun üzerinde misafiri Babadağ'da ağırlamayı hedefliyoruz"

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'a yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve bu ay hizmete giren teleferik tesisinin, yıl sonuna kadar yarım milyonun üzerinde misafir ağırlaması bekleniyor.

Batı Akdeniz'in gözde turizm merkezi Fethiye'de bir firma tarafından 4 yıl önce temeli atılan teleferik, haziran başında faaliyete geçti.

Yamaç paraşütü atlayışı yapmak ve eğlenceli zaman geçirmek için teleferiği kullananlar, Ölüdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde 1700 metredeki kalkış pistine çıkabiliyor, dağın 1800 metreyi bulan zirvesine ise telesiyejle ulaşabiliyor.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine, teleferiğin yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla yapıldığını söyledi.

Teleferiğin Fethiye'nin 30 yıllık hayali olduğunu belirten Koçak, "Misafir sayımız her geçen gün artıyor. Yıl sonuna kadar yarım milyonun üstünde misafiri kabul etmeyi planlıyoruz." dedi.

Koçak, 226 metredeki ana istasyondan 1965 metredeki zirveye bir teleferik, iki telesiyej istasyonuyla çıkılabildiğini kaydetti.

Teleferik hattının 4, telesiyej hattının ise 2,5 kilometre kablo uzunluğunun olduğunu ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"Sistemimizin saatte 1200 kişi taşıma kapasitesi var. Normal şartlarda önümüzdeki yıl bir milyonun üzerinde misafiri Babadağ'da ağırlamayı hedefliyoruz. Ana istasyondan 1700 metreye yaklaşık 25 dakikada erişilebiliyor. Yukarı çıkarken görülen manzaranın 'eşsiz' kelimesi dışında bence bir karşılığı yok. Misafirlerimiz teleferikle daha önce hiç görmedikleri kadar güzel bir manzaranın üzerinde yükselerek Babadağ'a çıkıyor."

Teleferiğin Türkiye turizmine olumlu katkıları olacağını belirten Koçak, projeyle Türkiye'nin dünyaya başka bir pencereden kendini göstereceğini dile getirdi.

Koçak, İspanya ve İtalya'nın Avrupa'dan çektiği turist profilinin zaman içerisinde Türkiye'ye gelmesi için Babadağ Teleferik'in bir kapı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teleferik olmadan önce buradaki turizm, genellikle yamaç paraşütü üzerine kuruluydu. Yamaç paraşütü de yılın yaklaşık yarısında yapılabiliyor. Yılın diğer yarısında ise Babadağ'ın potansiyeli kullanılamıyordu. Teleferikle birlikte Babadağ'da hem uçuşlar yapılacak hem de ziyaretçiler gelip Babadağ'da zaman geçirebilecek. Böylece turizm 12 aya yayılmış olacak. Kasım, aralık, ocak, şubat ve mart döneminde insanlar teleferikle Babadağ'a çıkıp uçabilirler. Babadağ'daki pistlerdeki restoranlarda yemek yiyebilen ziyaretçiler, akşam Ölüdeniz ve Fethiye Körfezi manzarasıyla güzel zaman geçiriyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
Bodrum'da tesisat bacasına düşen köpek kurtarıldıBodrum'da tesisat bacasına düşen köpek kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazar

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazar

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.