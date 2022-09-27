Babadan oğula miras: Gazilik

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da yaşayan Kıbrıs gazisi Sinan Keskinbıçak ile terör gazisi polis memuru oğlu Halil Keskinbıçak, kahramanlık madalyalarını gururla taşıyor.

Şanlıurfalı 76 yaşındaki Sinan Keskinbıçak, 1974'te askerlik yaparken gönüllü katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi oldu. Babasının gaziliği nedeniyle çocukluğunda askerlik hayali kuran 36 yaşındaki Halil Keskinbıçak da 2008 yılında polislik sınavını kazanarak mesleğe ilk adımı attı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken 2010'da terör örgütü tarafından Taksim'de gerçekleşen saldırıda yaralanan Keskinbıçak, 2 yıl süren tedavisinin ardından gazi olarak evine döndü.

- "Kendimle ve oğlumla gurur duyuyorum"

Kıbrıs gazisi Sinan Keskinbıçak, AA muhabirine, vatan için canlarını feda etmekten asla korkmadıklarını söyledi.

Hem kendisiyle hem de oğluyla gurur duyduğunu belirten Keskinbıçak, "Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın, gazilik ile gurur duyuyorum. Her baba, oğluna mal mülk bırakıyor. Bize de miras olarak gazilik bırakmak nasip oldu. Bunun için Allah'a şükrediyorum. Ben gazi oldum oğlum da gazi oldu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Gazi polis memuru Halil Keskinbıçak da Taksim'deki saldırı sonucu yaralandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Babam 1974 Kıbrıs gazisi. Rabbim o gaziliği bize de nasip etti. Aile olarak bu ülke, bu vatan, bu bayrak için ikimiz de gazi olduk. Küçükken babamın gazi olması dolayısıyla askerlik hayalim vardı. Asker olmadık ama polis olduk. Sonuçta o da aynı görevi üstleniyor. Polis olduktan sonra da kaderde demek babamla aynı yolda yürüyecekmişiz. Bu ülke için babam gibi gazilik şerefine nail oldum. Baba ve oğul olarak bana gazi oğlu gazi denmesi benim çok hoşuma gidiyor. Bundan onur duyuyorum, çok güzel bir duygu. Rabbim tüm gazilerimize şifa versin. Benim için babamdan kalan en büyük ve en şerefli miras gaziliktir. Gazi oğlu gazi olmak benim için onur vericidir. Bu benim artık künyem var. Bütün arkadaşlarım beni öyle biliyor öyle çağırıyor."

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Mehmet Yavuz da Keskinbıçak ailesine ülke uğruna yaptıkları fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

Gaziliğin herkese nasip olmadığını vurgulayan Yavuz, "Bir insanın babasından dünya malı kalabilir ama gazilik unvanı farklı bir şeydir. Bence en büyük miras budur. Allah kendilerinden razı olsun. Babası Kıbrıs'ta mücadele etmiş, kendisi İstanbul'da terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu gazi olmuş kardeşimiz. Beraber yol yürüyoruz. Gaziler vurulunca değil unutulunca ölür. Bu ülkede gazileri unutmayan herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

