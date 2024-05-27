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Babaeski’de tır alev alev yandı

İHA İHA
27.05.2024 07:54
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, otoyolda ilerleyen tır alev topuna döndü. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Babaeski’de tır alev alev yandı

Olay, E-80 Avrupa Otoyolu, Havsa gişeleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, tırı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede büyüyen alevler ise tırı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle tır ve dorsesinde yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Babaeski’de tır alev alev yandı

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