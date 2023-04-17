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Babala TV Muharrem İnce programı ne zaman yayında, saat kaçta? Babala TV Muharrem İnce bölümü yayınlandı mı?

17.04.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un Babala TV Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Programın 9 dakikalık tanıtımı sosyal medyada çok konuşuldu. Programın tamamını merak edenler Babala TV Muharrem İnce programı ne zaman yayında, saat kaçta? Babala TV Muharrem İnce bölümü yayınlandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Babala TV Muharrem İnce programı ne zaman yayında, saat kaçta? Babala TV Muharrem İnce bölümü yayınlandı mı?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına katıldı. Tanıtımı yayınlanan program sosyal medyanın gündemine oturdu. Programdaki gergin anlar odukça dikkat çekti. 9 dakikalık tanıtımı olay olan programın tamamını izlemek isteyenler Babala TV Muharrem İnce programı ne zaman yayında, saat kaçta? Babala TV Muharrem İnce bölümü yayınlandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte program hakkında tüm merak edilenler...

BABALA TV MUHARREM İNCE BÖLÜMÜ YAYINLANDI MI?

Muharrem İnce'nin konuk olduğu Babala TV Mevzular Açık Mikrofon programının çekimleri 11 Nisan'da yapılmıştı. Program bugün saat 21:30'da Youtube'da Babala TV kanalında izleyicilerle buluşacak.

Youtuber Oğuzhan Uğur siyasi isimleri konuk ettiği programlarıyla adından söz ettiriyor. Uğur son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı ve 13. cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi konuk aldı.

oğuzhan ığur

Sosyal medyaya yapılan çekimden kareler de düşürken Uğur da bir paylaşımda bulundu.

Oğuzhan Uğur paylaşımında "Muharrem İnce bölümü az evvel bitti. 7 saat 15 dakika sürdü. Salonda CHP’liler ve TİP’liler ağırlıktaydı. Ak partililer, Zafer partililer, HDP’liler ve hatta LDP’liler de vardı. Yani Sn. İnce’ye sağlı sollu sorular geldi diyebiliriz. Her zamankinden gergin bir ortam vardı ama kazasız belasız bitirdik çok şükür. Ben yine harikaydım tabii" dedi.

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Muharrem İnce Oğuzhan Uğur sosyal medya

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