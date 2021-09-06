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  4. Babası Ferhan Şensoy'un vefatıyla sarsılan Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Babası Ferhan Şensoy'un vefatıyla sarsılan Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

06.09.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta babası Ferhan Şensoy'un vefatıyla sarsılan Müjgan Ferhan Şensoy ilk bebeğini kucağına aldı. Üç yıl önce müzisyen Cem Öğet ile nikah masasına oturan oyuncu, kızına Pera adını verdi.

Babası Ferhan Şensoy'un vefatıyla sarsılan Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy (70), bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle geçtiğimiz hafta vefat etti. Perşembe günü Ses Tiyatrosu’nda yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlanan Şensoy, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

DEDELİK HEYECANI YAŞIYORDU

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu.

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ANNE OLDU!

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi. Müjgan Ferhan Şensoy bugün doğum yaptı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.

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Ferhan Şensoy
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