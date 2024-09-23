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Babası kim? Demet Evgar'lı Bahar dizisine yeni bir bebek geliyor!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.09.2024 11:19
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisinin heyecanla beklenen yeni sezonunda ön izleme yayınlandı. Yayınlanan sahnede Timur ve Bahar, oğulları Uras'ın baba olacağı öğrenildi. Dede olmayı kabul etmeyen Timur ise güldürdü.

Babası kim? Demet Evgar'lı Bahar dizisine yeni bir bebek geliyor!

Demet Evgar'ın başrol olduğu, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın kadrosunda yer aldığı Bahar dizisi etkileyici hikayesiyle geçtiğimiz sezon seyirciyle buluştu. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra hayatını eşine ve çocuklarına adayan Bahar'ın var olma, uyanış hikayesini izlediğimiz dizi kısa sürede çok sevildi.

Doctor Cha isimli dizide Bahar karakteri sevilirken, Bahar'ın eşi Timur dizinin en nefret edilen karakteri oldu. Dizi, İlk bölümünden itibaren her hafta yükselişe geçti ve sosyal medyada da gündem olmayı başardı.

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SAHNE YAYINLANDI!

İkinci sezon onayı da alan dizinin sezon finalinde Bahar'ı ve Timur'u ameliyat masasında bırakmıştık. Hikayeyi merak eden seyirci de heyecanla yeni sezonu beklemeye başlamıştı. 24 Eylül günü ilk bölümüyle ekrana gelecek olan diziden bir ön izleme yayınlandı.

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DİZİYE BEBEK GELİYOR!

Yayınlanan ön izleme sahnesinde hastanede bir araya gelen Bahar ve Timur, Uras'ın sevgilisi Seren'in bebek beklediğini söylüyor. Önce dul sonra dede olacağını öğrenen Timur, "Biz daha genciz, istesek kendimize yaparız. Baba olmak çok zor, dede olmak daha da zor" diyerek telaşlanıyor ve dede olmayı kabul edemiyor.

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bahar
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