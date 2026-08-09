Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si Belemir Temizsoy anne oldu! İşte son hali

Başrollerini Çağla Şıkel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın paylaştığı 'Cennet Mahallesi' dizisinde 'Ayşe' karakterini canlandıran Belemir Temizsoy son haliyle gündemde.

Oyunculuğun ardından hemşirelik ve güzellik uzmanlığı alanında kariyerine devam eden Temizsoy, 2023 yılında sevgilisi Mert Can Bakıcı ile nikâh masasına oturarak hayatını birleştirmişti.

Şimdilerde ekranlardan uzak, sakin bir yaşam sürdüren Belemir Temizsoy, geçtiğimiz mart ayında eşiyle çıktığı İspanya tatili sırasında hamile olduğunu duyurmuştu.

Temizsoy, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla 'Uzay' adını verdikleri oğlunu kucağına aldığını açıkladı.

Hastane odasından bebeğiyle birlikte çekildiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına "Tanıştığımıza çok memnun oldum küçük bey" notunu düşmüştü.