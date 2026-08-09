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Cansever kaç yaşında? Cansever'in hastalığı neydi?

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Cansever'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan ünlü şarkıcının yaşı, memleketi ve yıllar boyunca mücadele ettiği hastalığı merak konusu oldu.

Cansever kaç yaşında? Cansever'in hastalığı neydi?

“Yollar Hasta Ben Yorgunum”, “Kara Çadır” ve “Yara Benim” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Cansever'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ölüm haberi sonrası Cansever'in hayatı ve yaşı merak edildi.

Çok sayıda albüme imza atan Cansever, özellikle 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu “İbo Show” programında seslendirdiği “Kara Çadır” türküsüyle Türkiye'de geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Cansever kaç yaşında? Cansever in hastalığı neydi? 1

CANSEVER NEDEN ÖLDÜ?

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçının bir süredir Almanya'da lösemi tedavisi görüyordu.

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CANSEVER YAŞI

Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde 7 çocuklu ailenin en küçüğü olarak doğdu.

Cansever kaç yaşında? Cansever in hastalığı neydi? 2

Babası Selanik, annesi Bulgaristan göçmeni olup Roman asıllıdır. Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Cansever daha 12 yaşlarındayken sokakta çocukların sopa fırlatmasından dolayı tek gözünü kaybetti.

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Cansever
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