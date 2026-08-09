Cansever kaç yaşında? Cansever'in hastalığı neydi?

“Yollar Hasta Ben Yorgunum”, “Kara Çadır” ve “Yara Benim” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Cansever'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ölüm haberi sonrası Cansever'in hayatı ve yaşı merak edildi.

Çok sayıda albüme imza atan Cansever, özellikle 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu “İbo Show” programında seslendirdiği “Kara Çadır” türküsüyle Türkiye'de geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

CANSEVER NEDEN ÖLDÜ?

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçının bir süredir Almanya'da lösemi tedavisi görüyordu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti! Son paylaşımı yasa boğdu

CANSEVER YAŞI

Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde 7 çocuklu ailenin en küçüğü olarak doğdu.

Babası Selanik, annesi Bulgaristan göçmeni olup Roman asıllıdır. Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Cansever daha 12 yaşlarındayken sokakta çocukların sopa fırlatmasından dolayı tek gözünü kaybetti.