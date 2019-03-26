Babası, Neymar'ın PSG ile sözleşme uzatacağını açıkladı

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar, "İspanya'ya dönecek" iddialarının gündemde olduğu dönemde kulübü ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Neymar'ın aynı zamanda menajeri de olan babası Neymar da Silva Santos, oğlunun çok büyük ihtimalle şu anki kontratının tamamlanmasının ardından da PSG'de kalacağını açıkladı. Oğlunun her zaman transfer gündeminde olduğunu bildiklerin belirten baba Neymar, buna rağmen kulüpte çok mutlu olduklarını 2. sezonunda oldukları 5 sezonluk kontratın devamında da Fransa ekibinde olmak istediklerini belirtti.

NEYMAR'IN PSG'DEKİ FRİKİK GOLLERİ

Son dönemde ismi eski kulübü Barcelona ve rakipleri Real Madrid ile anılan Neymar, bu sezon PSG ile çıktığı 23 maçta 20 gol atıp 11 de asist yaptı.

