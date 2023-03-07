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Babasına öfkelendi, yumruk attığı cam elini kesti

07.03.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı babasına sinirlenen genç adam, evinin camına yumruk atarak elini yaraladı.

Babasına öfkelendi, yumruk attığı cam elini kesti

Olay, saat 00.15 sıralarında İzmit ilçesi, Cedit Mahallesi, İncir Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. ve babası arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından S.Ç. bir anda kendini kaybederek evin camına yumruk attı. Camın kırılmasıyla S.Ç.’nin eli kanlar içinde kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı, ardından Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.
Polis, konu ile ilgili inceleme başlattı.

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