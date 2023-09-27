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  4. Babasından görerek başlayan güvercin tutkusu Bursalı gence çiftlik kurdurdu

Babasından görerek başlayan güvercin tutkusu Bursalı gence çiftlik kurdurdu

27.09.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocukluğundan bu yana kuş besleyen Oktay Samast, arazisine kurduğu kümeslerde yaklaşık 500 güvercine bakıyor.

Ticaretle uğraşan 29 yaşındaki Samast'ın tutkusu, küçük yaşlardayken babasının beslediği güvercinlerle başladı.

Güvercinlerine karşı güçlü bir bağ geliştiren Samast, arazisine kurduğu kümeslerde baktığı kuşlar için yıllık ortalama 40 bin lira harcıyor.

Oktay Samast, AA muhabirine, çiftliğini 15 yıl önce kurduğunu, gününün yarısından fazlasını güvercinlerine ayırdığını söyledi.

Güvercinleriyle geçirdiği zamanı terapi olarak gördüğünü belirten Samast, "Burası benim için terapi merkezi gibi oluyor. Kendimi bildim bileli kuşlarla uğraşıyorum. Çiftliğimde 25 ırktan yaklaşık 500 güvercin besliyorum." dedi.

Samast, güvercin tutkusunu ilerleterek bazı ırkları yurt dışından getirttiğini ifade etti.

Çiftliğindeki 15'e yakın ırkın, yurt dışından temin ettiği güvercinlerden oluştuğunu anlatan Samast, "Güvercin besleyecek olanlara doğal ortamda beslemelerini, kapalı alanlardan uzak durmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

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Bursa Mudanya güvercin merak

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