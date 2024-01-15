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Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı

15.01.2024 13:58 | Son Güncelleme:
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Başkentte babasının başına keserle vurarak öldüren oğul gözaltına alındı.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde Muhammed Ramazan K. (65) ile oğlu Reşat Eray K. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında evin içerisinde baba oğul birbirini darp etti, Reşat Eray K. keserle babasının başına vurdu. Kavganın bina içerisinde devam etmesi üzerine apartman sakinleri 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, Reşat Eray K.’yi polis merkezine götürdü.

Olayın ardından evden ayrılan Muhammed Ramazan K.’nin Protokol Yolu üzerinde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan adamı hastaneye kaldırdı. Muhammed Ramazan K., Pursaklar Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

20 farklı suçtan kaydı olan Reşat Eray K.’nin ise 10 yıl önce kaybettiği annesinin ölümünden babasını sorumlu tuttuğu ve zaman zaman tartıştıkları öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, sorgusunda çıkan tartışmada babasının başına keser ile vurduğunu kabul etti. Reşat Eray K., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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