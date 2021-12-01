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Babasını toprağa veren Ebru Şallı'ya tepki yağdı! ''Reklam peşindesin!''

01.12.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün kanser tedavisi gören babasını kaybeden ünlü model Ebru Şallı'nın, cenazeden kısa bir süre sonra sosyal medya hesabında reklam içerikleri paylaşması, takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Babasını toprağa veren Ebru Şallı'ya tepki yağdı! ''Reklam peşindesin!''

Manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın 69 yaşındaki babası Şükrü Şallı, akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Dün babasını toprağa veren Ebru Şallı'nın, cenazenin üzerinden 24 saat geçmeden reklam paylaşımları yapması, sosyal medyada tepki çekti.

''BABAN ÖLDÜ, UMRUNDA DEĞİL''

Babasını kaybettikten kısa bir süre Instagram hesabının Hikaye bölümünde, kendi ürünlerini paylaştığı bir reklama yer veren Ebru Şallı'ya ''Biz senin acını paylaşıyoruz, sen reklam peşindesin'' ve ''Baban öldü, umrunda değil'' gibi yorumlar yapıldı.

''KEŞKE YAPMASAYDI''

  1. Sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, sosyal medyayı sallayan konuyla ilgili ''Acaba Ebru Şallı'nın hesaplarını, kendisinden bağımsız şekilde profesyonel bir ekip mi yönetiyor? Eğer kendisi yayınladıysa, keşke yapmasaydı. En azından birkaç gün bekleyebilirdi.'' ifadelerini kullandılar.

Ebru Şallı, babası Şükrü Şallı'yı kaybettiğini ''Canım babam, ponçiğim. Seni en güzel yere aldı biliyorum'' notunu düştüğü fotoğraf karesiyle duyurmuştu. Şükrü Şallı, Muğla'nın Güvercinlik ilçesindeki evinde uyurken, kansere yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Babasını toprağa veren Ebru Şallı'ya tepki yağdı! ''Reklam peşindesin!''


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Anahtar Kelimeler:
Model Ebru Şallı
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