Babasını toprağa veren Ebru Şallı'ya tepki yağdı! ''Reklam peşindesin!''

Manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın 69 yaşındaki babası Şükrü Şallı, akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Dün babasını toprağa veren Ebru Şallı'nın, cenazenin üzerinden 24 saat geçmeden reklam paylaşımları yapması, sosyal medyada tepki çekti.
Babasını kaybettikten kısa bir süre Instagram hesabının Hikaye bölümünde, kendi ürünlerini paylaştığı bir reklama yer veren Ebru Şallı'ya ''Biz senin acını paylaşıyoruz, sen reklam peşindesin'' ve ''Baban öldü, umrunda değil'' gibi yorumlar yapıldı.
Ebru Şallı, babası Şükrü Şallı'yı kaybettiğini ''Canım babam, ponçiğim. Seni en güzel yere aldı biliyorum'' notunu düştüğü fotoğraf karesiyle duyurmuştu. Şükrü Şallı, Muğla'nın Güvercinlik ilçesindeki evinde uyurken, kansere yenik düşerek hayatını kaybetmişti.
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