Babasını toprağa veren Koray Avcı: Aşık olduğumda anlatamadım sana ama...

Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, Ankara'da kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Üç gün önce babası Veysel Medet Avcı'yı kaybeden Koray Avcı, zor günleri atlatmaya çalışıyor. Avcı, cenaze sürecinde kendisini yalnız bırakmayanlara sosyal medya hesabından teşekkür etti. Avcı ardından ise yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

"Bana böyle baktığını hiç fark etmemiştim baba. Hiç oturup rakı da içemedik seninle. Aşık olduğumda anlatamadım sana ama çok keyifli bir çocukluk geçirdim sayende. Gençliğim çalışmakla geçti, oradan oraya. Çok göremedik birbirimizi. Tam zamanıydı şimdi. 'Daha yapacak çok şey var' diyorduk en son… Yarım kaldı her şey. İkimizde neye inat ettiysek, hep çalıştık. Sanki sonu yokmuş gibi... Artık dinlenme vakti. Annemi ve kardeşimi merak etme. Bana hep devam et dedin. 'Bana bir gün veda etsen bile şarkı söyleyeceksin' dedin. Sanırım başka çarem yok. Seni otuz yaşımda uğurladım…"

