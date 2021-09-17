MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Babasını toprağa veren Koray Avcı: Aşık olduğumda anlatamadım sana ama...

Babasını toprağa veren Koray Avcı: Aşık olduğumda anlatamadım sana ama...

17.09.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Üç gün önce baba acısıyla sarsılan ünlü şarkıcı duygusal bir paylaşım yaptı.

Babasını toprağa veren Koray Avcı: Aşık olduğumda anlatamadım sana ama...

Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, Ankara'da kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Üç gün önce babası Veysel Medet Avcı'yı kaybeden Koray Avcı, zor günleri atlatmaya çalışıyor. Avcı, cenaze sürecinde kendisini yalnız bırakmayanlara sosyal medya hesabından teşekkür etti. Avcı ardından ise yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

Ekran Alıntısı

"Bana böyle baktığını hiç fark etmemiştim baba. Hiç oturup rakı da içemedik seninle. Aşık olduğumda anlatamadım sana ama çok keyifli bir çocukluk geçirdim sayende. Gençliğim çalışmakla geçti, oradan oraya. Çok göremedik birbirimizi. Tam zamanıydı şimdi. 'Daha yapacak çok şey var' diyorduk en son… Yarım kaldı her şey. İkimizde neye inat ettiysek, hep çalıştık. Sanki sonu yokmuş gibi... Artık dinlenme vakti. Annemi ve kardeşimi merak etme. Bana hep devam et dedin. 'Bana bir gün veda etsen bile şarkı söyleyeceksin' dedin. Sanırım başka çarem yok. Seni otuz yaşımda uğurladım…"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! "Sabah sabah gözyaşımız dinmedi"Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! "Sabah sabah gözyaşımız dinmedi"
Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!
Kendimi korumak için sırlarım varKendimi korumak için sırlarım var
Anahtar Kelimeler:
Ankara Koray Avcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Karar Resmî Gazete'de! Yeniden atandı

Karar Resmî Gazete'de! Yeniden atandı

Koronavirüslü kadından ilginç tepki: İsterseniz 10 bin lira yazın

Koronavirüslü kadından ilginç tepki: İsterseniz 10 bin lira yazın

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Acun Ilıcalı Güntekin Onay'a ateş püskürdü!

Acun Ilıcalı Güntekin Onay'a ateş püskürdü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar

"Ünlü basketçiden hamile kaldı ve kürtaj oldu" iddialarına yanıt

"Ünlü basketçiden hamile kaldı ve kürtaj oldu" iddialarına yanıt

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.