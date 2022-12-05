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Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy'un acı günü! O detayı takipçisi açıkladı: Ne olur bu işin peşini bırakmayın

05.12.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy baba acısı yaşadı. Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Acı haberle sarsılan Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaşan Ulusoy, kazada aracın kusurlu olduğunu, babasının yaya geçidinden geçtiğini açıkladı.

Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy'un acı günü! O detayı takipçisi açıkladı: Ne olur bu işin peşini bırakmayın

Ankara'daki kaza dün saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. E. N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Özge Ulusoy'un acı günü! Babası kazada hayatını kaybetti Özge Ulusoy'un acı günü! Babası kazada hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yapıyordu. Babasına düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Özge Ulusoy, acı haber karşısında yıkıldı.

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Sosyal medya hesabından kendisine gelen bir mesajı yayınlatan Ulusoy, kazada babasının kusurlu olmadığını, yaya geçidinden geçerken aracın çok hızlı geldiğini açıklayan bir mesajı paylaştı.

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Görgü şahitleri Özge Ulusoy'un kazanın peşini bırakmamasını istedi.

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