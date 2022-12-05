Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy'un acı günü! O detayı takipçisi açıkladı: Ne olur bu işin peşini bırakmayın

Ankara'daki kaza dün saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. E. N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yapıyordu. Babasına düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Özge Ulusoy, acı haber karşısında yıkıldı.



Sosyal medya hesabından kendisine gelen bir mesajı yayınlatan Ulusoy, kazada babasının kusurlu olmadığını, yaya geçidinden geçerken aracın çok hızlı geldiğini açıklayan bir mesajı paylaştı.



Görgü şahitleri Özge Ulusoy'un kazanın peşini bırakmamasını istedi.

