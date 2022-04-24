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Babasının cenazesine katılamayan Tolga Karel kimdir? Tolga Karel kaç yaşında, nerelidir?

24.04.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Karel, gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Türkiye'yi terk edip Amerika'ya giden Tolga Karel babasının ölüm haberi ile sarsıldı. Amerika'dan cenazeye gelemeyen Karel'in babası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılamayan Tolga Karel’in kim olduğu ve özel hayatına dair sorular sorulmaya başlandı. İşte Tolga Karel'e dair merak edilenler!

Babasının cenazesine katılamayan Tolga Karel kimdir? Tolga Karel kaç yaşında, nerelidir?

Tolga Karel, babasını kaybetti. Eski oyuncu olan Tolga Karel’in babası Tufan Karel son yolculuğuna uğurlandı. ABD’de olan Tolga Karel cenaze törenine katılamadı. Karel babasının ölüm haberini sosyal medyadan paylaştı. Bu haber sonrası Tolga Karel hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte Tolga Karel hakkında merak edilen detaylar...

TOLGA KAREL KİMDİR?

Tolga Karel, 12 Ekim 1978 yılında İstanbul'da doğdu.
Karel, Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteri ile tanınmıştır. Tolga Karel, Kanıt gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla, sinema ve tiyatroculuk alanında yazdığı köşe yazıları ve Bulgaristan’da düzenlenen “Best Model” yarışmasından elde ettiği derece ile bilinir.

Tolga Karel, üniversite eğitimine İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı. Bu bölüme iki sene devam ettikten sonra okulu bırakarak konservatuvarda okumaya karar verdi. Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tolga Karel, Sinematografi ve Drama alanlarında eğitim gördü. Ayrıca yine Paris’te sinema ve tiyatro eleştirmenliği alanında yüksek ihtisas yaptı. 2014'te Star TV'de yayınlanan Survivor'da ünlüler takımında 102 gün kaldıktan sonra 9 Haziran 2014 günü elenmiştir.

TOLGA KAREL ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp 2016 yılından beri ABD'de tır şoförlüğü yapmaktadır.

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Yaprak Dökümü Tolga Karel
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