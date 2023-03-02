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  4. Babasının izinden gidiyor! Ronaldinho'nun oğlu Joao de Assis Moreira Barcelona'ya transfer oldu

Babasının izinden gidiyor! Ronaldinho'nun oğlu Joao de Assis Moreira Barcelona'ya transfer oldu

02.03.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol devi Barcelona'nın efsane isimlerinden Brezilyalı eski oyuncu Ronaldinho'nun 18 yaşındaki oğlu Joao Mendes geçtiğimiz günlerde Cruzeiro ile olan sözleşmesini feshederken, Barcelona'ya transfer oldu. İşte detaylar...

Babasının izinden gidiyor! Ronaldinho'nun oğlu Joao de Assis Moreira Barcelona'ya transfer oldu

Geçtiğimiz günlerde İspanya basınında çıkan haberlerde Barcelona, kulüp efsanesi Ronaldinho'nun oğlu Joao de Assis Moreira ile temasta olduğu öne sürülmüştü. 18 yaşındaki oyuncu, Brezilya ekibi Cruzeiro ile sözleşmesini erken feshetmesi sonrası Barça'nın altyapı ekibine katılacağı öğrenilirken, konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyordu.

RESMEN AÇIKLANDI!

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Tüm bu söylentilerin ardından Barcelona, Ronaldinho'nun 18 yaşındaki oğlu Joao Mendes'i kadrosuna kattı.

SÖZLEŞME İMZANALANDI!

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Katalan devi, bu ayki denemelerin ardından Mendes ile sözleşme imzaladı. Forvet pozisyonunda oynayan Mendes, Barcelona'nın genç takımında forma giyecek.

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