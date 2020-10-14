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Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı

SİVAS HABERLERİ  | 14.10.2020 00:51 | Son Güncelleme

Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta babasıyla tartıştıktan sonra eve zarar veren, kendisini ikna etmek için gelen kuzenini de rehin alan genç, kapıyı kırarak içeri giren polis ekiplerince gözaltına alındı.

Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen F.K. (25) babası M.K. ile tartıştı.

Evde bulunan bazı eşyaları yakmaya çalışan F.K. daha sonra kendini eve kilitledi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elinde bıçak bulunan ve evinin camlarını kırmaya başlayan F.K. kendisini ikna etmek için gelen kuzeni H.K'nin balkondan eve girmesine izin verdi.

F.K. bir süre sonra kuzeni H.K'yi de evde rehin alarak dışarı çıkmasına izin vermedi.

Polis ekipleri yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarına F.K'nin karşılık vermemesi üzerine evin kapısını kırarak içeri girdi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen F.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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