Babel'den maç sonu yönetime gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ryan Babel, karşılaşma sonrası instagram hesabından, Vodafone Park'taki zemin ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımda "Son 2 sezondaki zemini çok özledim" notunu düşen Hollandalı futbolcu kramponlarının fotoğrafını da paylaşıma ekledi. (Sporx)
Ne yaptın Ronaldo!
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt
Swansea Ayew'i elinden çıkarmak istiyor
Galatasaray'da Emre Akbaba ameliyat olacak
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Atiba sürprizi
Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar'ın sakatlığı endişe yarattı
Fenerbahçe Mame Biram Diouf'a transfer teklifi yapacak
Beşiktaş'ta Graziano Pelle sesleri
Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue teknik direktör oluyor
TFF, Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor'un 3 puanını sildi
FIFA'dan tarihi karar!
Juraj Kucka, alacakları nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum