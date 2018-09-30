SPOR

Babel'den maç sonu yönetime gönderme

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.09.2018 12:31 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın ardından resmi hesabından, Vodafone Park zemininden şikayetçi olduğu bir paylaşımda bulundu.

Babel'den maç sonu yönetime gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ryan Babel, karşılaşma sonrası instagram hesabından, Vodafone Park'taki zemin ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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Yaptığı paylaşımda "Son 2 sezondaki zemini çok özledim" notunu düşen Hollandalı futbolcu kramponlarının fotoğrafını da paylaşıma ekledi. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
ryan babel beşiktaş kayserispor

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