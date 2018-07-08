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Babel'den Vida'nın golüyle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 08.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

Ryan Babel, Domagoj Vida'nın Hırvatistan'ı öne geçirdiği golü attıktan sonra sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Babel'den Vida'nın golüyle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu

Dünya Kupası'nda Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya geldiği mücadelenin 100. dakikada Vida'nın attığı gole ilk tepki takım arkadaşı Ryan Babel'den geldi.

Maçı televizyon takip eden Ryan Babel, Vida'nın golü sonrası Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Son dönemde transferde sık sık ismi geçen Vida için espirili bir paylaşım yapan Babel, "Değeri 10 milyon Euro daha arttı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
babel domagoj vida Hırvatistan Rusya 2018 dünya kupası

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