Babel'in Flamengo'ya transferi yattı

Bir süredir takımdan ayrılabileceği konuşulan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Flamengo'ya transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Voetbal International'de yer alan haberde Beşiktaş'ın, Flamengo'dan gelen 7 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği, ancak oyuncunun Brezilya ekibiyle anlaşamadığı kaydedildi.
Haberde Babel'in menajeri Winnie Haatrecht'in de yaptığı açıklamada Flamengo ile anlaşamadıklarını doğruladığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın 2016-17 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı 31 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 70 resmi maçta 23 gol atıp 11 de asist yaptı.
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