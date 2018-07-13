Babel'in Flamengo'ya transferi yattı

Bir süredir takımdan ayrılabileceği konuşulan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Flamengo'ya transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Voetbal International'de yer alan haberde Beşiktaş'ın, Flamengo'dan gelen 7 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği, ancak oyuncunun Brezilya ekibiyle anlaşamadığı kaydedildi.

Haberde Babel'in menajeri Winnie Haatrecht'in de yaptığı açıklamada Flamengo ile anlaşamadıklarını doğruladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın 2016-17 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı 31 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 70 resmi maçta 23 gol atıp 11 de asist yaptı.



