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Babel'in Flamengo'ya transferi yattı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.07.2018 09:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Ryan Babel'in transferi için Flamengo'dan gelen teklifi kabul ettiği, ancak oyuncunun Brezilyalı ekibiyle anlaşamadığı belirtildi.

Babel'in Flamengo'ya transferi yattı

Bir süredir takımdan ayrılabileceği konuşulan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Flamengo'ya transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Voetbal International'de yer alan haberde Beşiktaş'ın, Flamengo'dan gelen 7 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği, ancak oyuncunun Brezilya ekibiyle anlaşamadığı kaydedildi.

Haberde Babel'in menajeri Winnie Haatrecht'in de yaptığı açıklamada Flamengo ile anlaşamadıklarını doğruladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın 2016-17 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı 31 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 70 resmi maçta 23 gol atıp 11 de asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ryan babel Beşiktaş flamengo

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