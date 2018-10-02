Babel saçlarını sarıya boyattı!

Sezon başında saçlarını kırmızıya boyatan Ryan Babel, bu kez kez sarı rengi tercih etti.

Attığı gollerle bu sezon Beşiktaş'ı sırtlayan isim olan Ryan Babel, yine imaj değişikliğine gitti.

Sezon başında saçlarını kırmızıya boyatarak tüm dikkatleri üzerine çeken Hollandalı yıldız, bu kez sarı rengi tercih etti.





