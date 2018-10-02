Babel saçlarını sarıya boyattı!

Sezon başında saçlarını kırmızıya boyatan Ryan Babel, bu kez kez sarı rengi tercih etti.
Attığı gollerle bu sezon Beşiktaş'ı sırtlayan isim olan Ryan Babel, yine imaj değişikliğine gitti.
Sezon başında saçlarını kırmızıya boyatarak tüm dikkatleri üzerine çeken Hollandalı yıldız, bu kez sarı rengi tercih etti.
Eren Derdiyok Porto maçında forma giyebilecek
Fenerbahçe'nin, Cocu'nun ayrılması halinde yeniden yabancı hocayla çalışacağı iddia edildi
Ozan Tufan, Justin Bieber'a özendi!
Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!
Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı
İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi!
Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!
Ne yaptın Ronaldo!
Oğuzhan Özyakup'tan Şenol Güneş'e şok tepki
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt
Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar'ın sakatlığı endişe yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum