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Babel saçlarını sarıya boyattı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.10.2018 09:59 | Son Güncelleme

Babel, yine imajını değiştirdi! Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, saçlarının rengini değiştirdi.

Babel saçlarını sarıya boyattı!

Sezon başında saçlarını kırmızıya boyatan Ryan Babel, bu kez kez sarı rengi tercih etti.

Attığı gollerle bu sezon Beşiktaş'ı sırtlayan isim olan Ryan Babel, yine imaj değişikliğine gitti.

Sezon başında saçlarını kırmızıya boyatarak tüm dikkatleri üzerine çeken Hollandalı yıldız, bu kez sarı rengi tercih etti.

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Beşiktaş ryan babel

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