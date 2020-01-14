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  4. Babil dizisi 1. bölümden 3. fragman yayınlandı! Halit Ergenç ve Aslı Enver'in dizisi Babil ne zaman başlıyor?

Babil dizisi 1. bölümden 3. fragman yayınlandı! Halit Ergenç ve Aslı Enver'in dizisi Babil ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2020 22:17 | Son Güncelleme

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Babil'in 1. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrolleri paylaşıyor. Peki Babil dizisi ne zaman başlıyor? İşte Babil yayın tarihi ve 1. bölüm yeni fragmanı.

Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Babil'in 17 Ocak Cuma günü seyirciyle buluşacak 1. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.

Merakla beklenen Babil, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 17 Aralık Cuma, saat 20.00’de Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

BABİL DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

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Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver), onun kurtarıcısı olabilecek mi?
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BABİL DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Babil dizisinde başrolleri paylaşan Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın canlandıracağı karakterlerin detayları da belli oldu.

HALİT ERGENÇ - İRFAN

Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazı.
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ASLI ENVER - AYŞE

Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.

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OZAN GÜVEN - EGEMEN

İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.

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BİRCE AKALAY - İLAY

Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.

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MESUT AKUSTA - SÜLEYMAN

Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay’a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.

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NUR FETTAHOĞLU - EDA

İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.

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