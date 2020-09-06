Babil dizisinin afişi yayınlandı! Ozan Güven gitti Onur Saylak geldi

Star Tv’nin gündemden düşmeyen dizisi Babil 11 Eylül Cuma günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide yaşanılan sürpriz değişikliklerin sonunda Babil’in yeni sezon afişi yayınladı.

Ekonomi proseförü İrfan’ın haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hayatını kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alan Babil dizisi oyuncu kadrosundaki isimlerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ozan Güven’in eski kız arkadaşıyla yaşadığı şiddet davasının sonucunda Babil dizisinde şoke eden bir transfer kararı verildi. Ozan Güven’in yerine Egemen karakterine hayat vermek için Onur Saylak’la anlaşma sağlandı. Onur Saylak’ın transfer edilmesinden sonra taze kan getirilen Babil dizisi yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezon çekimlerine büyük bir hızla başlayan oyuncular ve set ekibi yeni bölümleri için gün sayıyor.

İlk sezonuyla büyük başarı elde eden Babil dizisi merak edilen yeni bölümleriyle seyircisine merhaba demeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstelediği dizi Babil 2. sezonunun 1. bölümüyle 11 Eylül Cuma günü saat 20.00’de ekranlarda olacak.

