Baca temizlerken çatıdan düşen genç ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen genç, ağır yaralandı.

Huzur Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatısına çıkan Harun T. (28), baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kovid-19 testinin pozitif olduğu öğrenilen genç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz