Bacağı kesilme riski bulunan hasta, İzmir Şehir Hastanesinde hızlı müdahaleyle iyileşti

Menemen'de yaşayan emekli öğretmen Nurcan Yıldırım (65), bacağında oluşan his kaybı şikayeti üzerine yakınları tarafından, geçen pazartesi günü hasta kabulüne başlayan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesine getirildi.

Tetkikler sonucunda sol bacağındaki atardamarında tıkanıklık tespit edilen hasta, kalp ve damar cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Habib Çakır ve Doç. Dr. İsmail Yürekli tarafından ameliyata alındı.

Hastanın sol bacağında oluşan pıhtı, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla temizlendi ve tıkanan damar açıldı.

Nurcan Yıldırım, AA muhabirine, bacağında zaman zaman ağrıların oluştuğunu ancak hastalığı önemsemediği için doktora başvurmadığını söyledi.

Bacağında his kaybı artınca endişelendiğini anlatan Yıldırım,"Yeni açılan şehir hastanesine geldim. Acilen girişimi yaptılar ve çok hızlı şekilde operasyona aldılar. Uyutmadan böyle konuşarak ameliyat edildim. Hastane pazartesi günü açılmış ben önceki gün saat 12.00 gibi geldim ve öğleden sonra operasyonum bitmişti. Tahlillerim yapılmış saat 13.30'da 'Sizi ameliyata alacağız.' dediler. Nasıl yani dedim? Çok şaşırdım. Ameliyatın hemen yapılması mucize bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Habib Çakır da Yıldırım'ın, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde ameliyatını yaptıkları ilk hasta olduğunu söyledi.

Yıldırım'ın bacağının kesilmemesi için dakikalarla yarıştıklarını anlatan Çakır, "Böyle vakalarla o kadar sık karşılaşmayız. Çünkü erken müdahale edilmesi gereken bir durum. Eğer 6 saatte müdahale edilmezse bacakta kalıcı hasar ve bu süre daha da uzadıkça bacak kaybına kadar gidebilen problemler gözükebilir. Sol bacağındaki atardamarından yaklaşık yarım fincan pıhtı çıkardık. Daha sonra damarı onardık ve kan akışı normale döndü." dedi.

Doç. Dr. İsmail Yürekli de İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin sahip olduğu sağlık altyapısı bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Hastanın sol bacağındaki atardamar tıkanıklığının tüm vücudu etkileme riskinin bulunduğunu vurgulayan Yürekli, şunları kaydetti:

"Hastamızın sol bacağının kesilmesi tehlikesi vardı. Ayrıca pıhtının hayati tehlike yaratan bir birleşeni var. Beslenmeyen doku kana zehirli maddeleri salıyor. Dolayısıyla bacağın beslenme bozukluğu daha uzun sürdüğü vakit, salgılanan zehirli maddeler böbrek fonksiyonlarını bozuyor, kalp fonksiyonlarını bozuyor, hastanın hayatını tehlikeye atıyor. Hızlı müdahaleyle hastanın dolaşımını normale döndürdük."

