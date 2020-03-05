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Badal Tüneli’nde ışık göründü

AMASYA HABERLERİ  | 05.03.2020 15:19 | Son Güncelleme

Osmancık-Merzifon karayolu üzerinde yapımı süren Badal Tüneli’nde tamamlanan kazı çalışmalarında ışık göründü.Her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan ve inşası hızla süren Badal Tüneli’nde noktalanan kazı çalışmalarını inceleyen Amasya Valisi Dr.

Osmancık-Merzifon karayolu üzerinde yapımı süren Badal Tüneli’nde tamamlanan kazı çalışmalarında ışık göründü.
Her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan ve inşası hızla süren Badal Tüneli’nde noktalanan kazı çalışmalarını inceleyen Amasya Valisi Dr. Osman Varol, güçlü bir devletin en önemli fonksiyonlarından birinin vatandaşlarının güvenliğini ve refahını sağlamak olduğunu belirterek, “Böyle bir mevkide insanların ulaşım güvenliğini sağlayabilmemiz için ve nihayetinde onların canını kurtarabilmek, üzücü kazaları yaşamamak, rahat seyahat etmesini sağlayabilmek için devletimizin çok ciddi kaynaklar ayırdığını ve çok büyük yatırımlar yaptığını görmekteyiz. Hamdolsun devletimiz bu güce sahip” dedi.
Kuzey Tetek güzergahı üzerindeki Badallar mevkisinin trafik kazalarının çok sık yaşandığı bir nokta olduğunu vurgulayarak tünellerin ve yapılacak sanat yapılarının maliyetinin yaklaşık 120 milyon TL maliyeti olduğuna değinen Vali Varol, “Hepsi tamamlandığında Türkiye’nin en sıcak, riskli noktalarından birisi olarak adlandırılan bu bölgede inşallah trafik kazalarında diğer tedbirlerimizle birlikte ciddi azalış ortaya çıkacaktır” diye konuştu.
İncelemeye, Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve diğer yetkililer de katıldı.

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