Badem Şekeri 2 nerede çekildi? İşte Badem Şekeri 2 filmi konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Aydın Bulut'un yürüttüğü Badem Şekeri 2 filminde, Doktor Mehmet ile Ayşe'nin karşısına çıkacak yeni engeller ekran başındakileri kahkahalara boğacak. Doktor Mehmet (Alper Saldıran) ve Ayşe’nin (Burcu Özberk) eğlence dolu, sıcak aşk hikâyesinin anlatıldığı Badem Şekeri'nin devamında âşıkları bu sefer zorlu bir engel bekliyor.

BADEM ŞEKERİ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kırsalda, tatlı ve sıcacık bir köyde geçen Badem Şekeri 2 filmi çekimleri Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak ve Behramkale'de yapıldı.

Tarihi dokusu ve doğasıyla büyüleyen Çanakkale'de gerçekleşen filmin çekimleri iki haftada tamamlandı. Ekran başındakileri Delice köyünün sakinleriyle tanıştıran ‘Badem Şekeri'nin ikinci filminde Ayşe'nin halasını iyileştirdikten sonra ünü herkese yayılan Doktor Mehmet ile Ayşe'nin aşkı gün yüzüne çıkmaya başlayacak.

BADEM ŞEKERİ 2 KONUSU

Civar köylerin okumuş, görmüş ağası Ziver Bey'in (Hayati Akbaş) de gönlünü Ayşe'ye kaptırması, Mehmet'i Ziver Bey için dişli bir rakibe dönüştürecek. Delice Köyü'nün muhtarı Bahri'nin (Mehmet Atay) de yardımıyla Ziver Bey, Doktor Şeker'e nam-ı diğer Badem Şekeri'ne çok büyük bir oyun oynayacak. Mehmet'in hayatını tamamen karartacak bu oyun, ekran başındakileri yeniden ‘Badem Şekeri'nin sıcacık dünyasının içine çekecek.

BADEM ŞEKERİ 2 OYUNCULARI

Alper Saldıran ve Burcu Özberk'e, Mehmet Atay, Burcu Altın, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Hayati Akbaş ve Eyşan Özhim'in eşlik ettiği ‘Badem Şekeri 2'nin senaryosu Alper Erze'nin imzasını taşırken, yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut



