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  4. Badem sütü nasıl yapılır, Badem sütü faydaları nelerdir?

Badem sütü nasıl yapılır, Badem sütü faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Badem sütü; sağlıklı beslenmek, kilo vermek ve metabolizmasını hızlandırmak isteyenler için ideal bir içecek oluyor. Üstelik süte karşı alerjisi olanlar ya da vegan beslenenler de badem sütünü tüketebilirler. Badem sütü nasıl yapılır diyenler için tarifini paylaşıyoruz. İşte son derece pratik ve kolay olan badem sütü tarifi.

Badem sütü nasıl yapılır, Badem sütü faydaları nelerdir?

Şifa deposu olan badem sütü, sağlıklı beslenmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yerini alıyor. Badem sütü içinde, inek sütü ile benzerlik gösteren önemli besin maddesi vardır. Badem sütü şifasının yanı sıra glüten hassasiyeti olanlar için de ideal bir içecek.

BADEM SÜTÜ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

140 gram çiğ badem
720 gram su

BADEM SÜTÜ YAPIMI

Bademleri bir kaba koyup üzerlerini geçene kadar su ile kaplayın ve en az 12 saat bu suyun içinde oda sıcaklığında bekletin.

Beklettiğiniz bademlerin suyunu süzün, su ile birlikte blender'dan geçirin.

Bir tülbent yardımıyla sütünüzü süzün.

Tatlandırılmış badem sütü için tekrar sütü blendıra alın, hurmaları içine atın ve homojen olana kadar çevirin.

BADEM SÜTÜ BESİN DEĞERLERİ

100 mg badem sütü yaklaşık olarak;

24 kalori
3 gram karbonhidrat
2 gram lif
5 gram protein
1 gram yağ
120 miligram kalsiyum içermektedir.

BADEM SÜTÜ FAYDALARI NELERDİR?

Kolesterol ya da trigliserit probleminiz varsa badem sütü içebilirsiniz. Düzenli bir şekilde tüketilen badem sütü kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olacaktır.

Sindirim sistemini destekleyen badem sütü, bağırsaklardaki yağ ve şeker emilimine yardımcı olur. Laktoz intoleransınız var ise sütten uzak durmalısınız. Bunun yerine badem sütünü gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Badem sütü, lif bakımından zengindir. Bu sayede bağırsak duvarının sağlığını korumaya yardımcı olur.

A ve D vitaminleri, Omega-6, çinko, kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum içerir. Aynı zamanda iyi bir E vitamini kaynağıdır. Bu sayede kansere karşı koruma sağlar.

İçerdiği B2 vitamini sayesinde cilt, saç ve tırnak sağlığını güçlendirir. Eğer kuru bir cilde sahipseniz düzenli olarak badem sütü tüketebilirsiniz. Böylelikle badem sütünün nemlendirici özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Kalori oranı düşüktür. Bu sayede diyetinize dahil edebilirsiniz.

BADEM SÜTÜ ZARARLARI NELERDİR?

Badem sütü guatr sorununu artıran bir besindir. Badem guatrojenik bir yiyecektir ve troide olumsuz etkisi vardır. Troid sorunu olanların badem sütü tüketmeden önce doktora danışmaları gerekmektedir.

Bebeklerinize kesinlikle badem sütü içirmeyin. Badem sütü içen bebeklerde otoimmün tiroid hastalığı görülme riski de çok yüksektir.

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