Badji, Atanasov ve Aytaç resmen Bursaspor'da

Afyonkarahisar'da kamp yapan Bursaspor, bugün 3 yeni oyuncuya imza attırdı. Bir otelde düzenlenen imza törenine Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay da katıldı. Başkan Ay, transferlere devam edeceklerini belirterek, “3 yeni arkadaşımızla sözleşme yapacağız. Badji’yi zaten hepiniz biliyorsunuz. Bizi çok uğraştırdı. Araya çok farklı menajerler girdi. Anderlecht'le biraz problem yaşadık. Ben burada özellikle Badji’ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü, çok karakterli bir duruş sergiledi. 'Ben Bursaspor’dan başka hiçbir kulüpte oynamayacağım. Gerekirse Senegal’e giderim' dedi. Bu kadar istekli olmasaydı kesinlikle bu iş olmazdı. Burada menajeri Piere ve Serhat kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Onlar da karakterli duruş sergiledi ve gece yarısı Anderlecht’ten olumlu cevap geldi. Bonservisini aldık. Badji’nin menajerlik ve bonservis hepsi dahil, yaklaşık 880 bin Euro maliyeti var. 3 yılık anlaşma yaptık. O da, 'Başkanım Bursaspor, benim için ayrı bir kulüp. Ben menajerlik ücreti de almak istemiyorum' dedi. Aytaç’ı bize getirdi. Ve onla da sözleşme yapacağız. Türk oyuncularla kesinlikle Euro, bazında anlaşma yapmayacağız. Türk Lirası bazında anlaşma yapacağız. Anlaşmamız 2+1 yıllık olacak. Onun da maliyeti 3 milyon 564 bin lira. Yüzde 80’i garanti para, yüzde 20’si maç başı olacak. Bunun içerisinde imza, bonservis ve menajerlik parası yok. Ben hem kendisine hem de Engin Kırkpınar kardeşimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"ATASANOV'U 'MUSTAFA HOCAMIZ ALALIM' DEDİ"

Ay, Atasanov’un Makedonyalı ve genç bir oyuncu olduğuna işaret ederek, “Onu da Mustafa hocamız alalım dedi. İleri de bize çok faydası olur dedi. Onu da bu şekilde bitirmiş olduk. Kendisine de 100 bin Euro, yetiştirme parası vereceğiz. Aylık da 20 bin Euro’ya bizimle imza attı. Ayrıca da Aytaç Kara’nın serbest kalma maddesi olarak da 3 milyon Euro sözleşmesinde yazıyor. Badji’nin de sözleşmesinde Avrupa’ya giderse 2,5 milyon Euro, Çin’e giderse de 4 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Kendilerine ben tekrar teşekkür ediyorum. Ailemize hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu sene çok daha başarılı oluruz. Bütün taraftarlarımızla coşkulu ve iyi oynayan bir Bursaspor seyrettiririz. Bunun için uğraş veriyoruz” dedi. BADJI: BURSASPOR'DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Bursaspor’un çok büyük ve tarihi bir kulüp olduğuna değinen Badji, “Bursa, çok sevdiğim bir şehir. Hedefim her zaman bu takım için maksimumu vermek ve kulübü olabilecek en yükseğe çıkarmak. Burada gerçekten tanıdığım oyuncular var. İyi kaliteli oyuncular var. Bunlardan biri de Aytaç. Geçen sezon Yeni Malatyaspor’da iyi bir performans sergiledi. Diğer gelecek oyuncularla beraber iyi bir sezon geçirip eski sezonları unutturabileceğimizi düşünüyorum. Artık yeni bir sezon başladı. Eski zamanlar geride kaldı. Burada bana güvenen ekibe ve hocaya teşekkür ediyorum. Görüşmelerde başka takımlar da vardı. Ama ben sözümü tutmak ve şerefimi korumak istedim. Para, benim için insani değerlerin arkasında gelir. Ben de bu sözümü tutup Bursaspor’a geldim” ifadelerini kullandı.