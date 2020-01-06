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  4. Badminton Ege Grup Müsabakaları sona erdi

Badminton Ege Grup Müsabakaları sona erdi

MANİSA HABERLERİ  | 06.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakalarının Manisa ayağı sona erdi.Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara Aydın, Eskişehir, Denizli, Muğla, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, İzmir ve Manisa illerinden 10 kız, 10 erkek takım olmak üzere toplam 96 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakalarının Manisa ayağı sona erdi.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara Aydın, Eskişehir, Denizli, Muğla, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, İzmir ve Manisa illerinden 10 kız, 10 erkek takım olmak üzere toplam 96 sporcu katıldı. Üç gün boyunca birbirinden çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda Kızlar A Grubunda Manisa il karması takımı birinci, Aydın il karması takımı ikinci, B Grubunda Bilecik il karması takımı birinci, Kütahya il karması takımı ikinci, C Grubunda ise İzmir il karması takımı birinci, Uşak il karması takımı ikinci oldu. Erkeklerde A Grubunda İzmir il karması takımı birinci, Denizli il karması takımı ikinci, B Grubunda Afyonkarahisar il karması takımı birinci, Bilecik il karması takımı ikinci, C Grubunda ise Manisa il karması takımı birinci, Kütahya il karması takımı ikinci sırada yer aldı.
Gruplarda ilk 2’ye giren takımlar, 14-16 Şubat 2020’de Eskişehir’de düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final Müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Dereceye giren takımlara Madalya ve başarı belgelerini Badminton Manisa İl Temsilcisi Ali Haydar Aras ve il tertip komitesi tarafından takdim edildi.

Öztürk: "Takımları kutluyorum"
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, centilmence geçen müsabakaların amacına uygun bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Üç gün boyunca ilimizde misafir ettiğimiz 10 ilden toplam 96 sporcu, idareci ve antrenörlerimizin bir üst tur için vermiş oldukları mücadele başarıyla sona erdi. Gruplarında dereceye giren ve Eskişehir ilimizde düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazanan illerimizin takımlarını yürekten kutluyorum. Çeyrek final maçlarında da başarılar diliyorum." dedi.

Hakemlere mesir paketi hediye edildi
Öte yandan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, müsabakaları yöneten hakemlere mesir paketi hediye etti. Hediyeler, Badminton Manisa İl Temsilcisi Ali Haydar Aras tarafından hakemlere takdim edildi. Aras, desteklerinden dolayı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti.

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