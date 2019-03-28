Badminton Genç Milli Takımı kampı başladı

Verimli bir kamp döneminin geçtiğini ifade eden Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Badminton Genç Milli Takım sporcularımızın ve antrenörlerimiz Olimpiyat Hazırlık Merkezimizde bir arada verimli bir kamp dönemi geçiriyor. 30 Ağustos-07 Eylül tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek 17 Yaş Avrupa Şampiyonası ve 07-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonasına hazırlanan Genç Milli Takımımızın her türlü olası ihtiyaçları için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bu kamp sonunda Milli Takımımız, Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Çekya ve Hırvatistan'da gerçekleşecek olan turnuvalarda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.
KAMPTA YER ALAN MİLLİ SPORCULAR ŞÖYLE:
Nurullah Saraç, Hasan Berkay Günbaz, Orçun Öztürk, Taha Emirhan Budak, Ayça Özgür, Ayşegül Yemişen, Behiye Bodur, Yasemen Bektaş, Cansu Erçetin, Kerem Ahmet Özder, Kerem Çınar, Firdevs Karaaslan, Nurgül Yılmaz, Zehra Erdem, Sezgin Kelebek, Hilmican Şimşek, Semih Baha Başakın, Ece Sare Başakın, Serkan Uğurlu, Bahar Yavru ve Zeynep Akdeniz.
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