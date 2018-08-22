SPOR

Badou Ndiaye Cuma günü İstanbul'a gelecek ve Galatasaray'la sözleşme imzalayacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.08.2018 22:30 | Son Güncelleme

Galatasaray Badou Ndiaye transferinde mutlu sona ulaştı. Gün içerisinde Fenerbahçe'nin de devreye girdiği Badou Ndiaye transferini bitiren Galatasaray, Senegalli yıldızın Cuma günü İstanbul'a gelmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Badou Ndiaye Cuma günü İstanbul'a gelecek ve Galatasaray'la sözleşme imzalayacak

Badou Ndiaye'nin Galatasaray için İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Badou Ndiaye transferini bitirdi. Senegalli oyuncu, Cuma günü İstanbul'a gelecek ve Galatasaray'la resmi sözleşmeye imza atacak.

Badou Ndiaye ile gün içerisinde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Badou N'diaye

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