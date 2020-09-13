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Badou Ndiaye Karagümrük'e doğru

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Karagümrük, transferde hız kesmiyor. Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren kırmızı-siyahlılar, Arjantinli yıldız oyuncu Lucas Biglia ve daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'da oynayan Ndiaye'yi gündemine aldı.

Badou Ndiaye Karagümrük'e doğru

Zukanovic, Mevlüt Erdinç, Vato, Aatif, Enzo Roco gibi birçok önemli transfere imza atan Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük, sezonun ilk maçında Yeni Malatyaspor engelini 3-0'lık net galibiyetle geçmeyi başarmıştı.

Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Atılay Canel, transferin devam edeceğini ve orta sahaya takviye yapacaklarını duyurdu. Bu açıklamadan birkaç saat sonra İtalyan basını önemli bir iddiayı ortaya attı. Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın Karagümrük ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı ve bu hafta Türkiye'ye geleceği belirtildi. Futbola Argetinos Juniors'ta başlayan ve ardından İndependiente'ye transfer olan Biglia, daha sonra Avrupa'da Anderlecht, Lazio ve Milan formaları giymişti. Geçtiğimiz günlerde Milan ile sözleşmesi sona eren Biglia'nın bonservis bedeli bulunmuyor. 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 58 kez Arjantin Milli Takımı'nda oynayıp 1 de gol attı.

NDİAYE BEKLEMEDE

Karagümrük'ün bir diğer transfer bombası ise Badou Ndiaye. Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Senegalli futbolcunun adı Beşiktaş ile de anılıyordu. Ancak kadrosuna Josef de Souza'yı katan siyah-beyazlılar, bu transferden vazgeçti. Ndiaye için girişimlerine başlayan Karagümrük, bu futbolcuyu İstanbul'a getirerek imza attırmak istiyor.

Türkiye'de Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi İngiltere ekiplerinden Stoke City'de bulunuyor. Süper Lig kariyerinde 3 farklı takımda 116 maça çıkan Ndiaye, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken 15 de asist yaptı.

(İHA)

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