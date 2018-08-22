Badou Ndiaye transferinde Fenerbahçe devreye girdi!

Transfer döneminin sonuna doğru yaklaşılırken Süper Lig ekipleri takımlarına takviye yapmak için yoğun bir mesai harcıyorlar. 2 haftalık periyodun ardından takımdaki eksiklikler göze çarpan Galatasaray özellikle orta saha transferi için eski öğrencisi Badou Ndiaye için sıkı pazarlık halinde.
Sarı Kırmızılı ekip Premier Lig'den düşerek bu sezon Championship'te mücadelede edecek olan Stoke City'nin oyuncuyu kiralık bedeli olmadan kendilerine gelmesini istiyor. Premier Lig ekibi de oyuncunın bedelli bir şekilde kiralık olarak forma giymesi konusunda diretiyor.
Bu gelişmelerin üzerine bir flaş olay daha yaşandı. Transfer için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Sarı Lacivertli kulüp özellikle orta sahada güçlü bir isimle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
27 yaşındaki futbolcunun transferde gönlünün Galatasaray'dan yana olduğu ancak kulübünü ikna edemediği için Galatasaray'ın kiralık bedelini vereceğini umut ediyor. Yıldız oyuncunun bunu İngiliz kulbünü de teyit ettiği gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe'nin ise Giuliano'nun satışı nedeniyle kasaya giren paradan dolayı kiralık bedelini ödeyebileceğini Stoke City'ye iletti. İngiliz kulübü Ndiaye'nin isteği doğrultusunda şimdi Galatasaray'dan gelecek yanıtı bekliyor. Sarı Kırmızılı taraftan gelecke olumsuz yanıt sonrası transferde oklar Fenerbahçe cephesine dönecek gibi gözüküyor.
(Fanatik)
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