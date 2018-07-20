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Badou Ndiaye yeniden Galatasaray'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı. Stoke City ile aradaki ufak pürüzlerin çözülmesinin ardından Senegalli yıldızın takıma katılması bekleniyor.

Badou Ndiaye yeniden Galatasaray'da

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.

Geçen sezon Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Galatasaray'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu transfere sonunda onay verdiği öğrenildi.

Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor. (Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
Badou N'diaye Galatasaray stoke city

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