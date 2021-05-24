BAE, Sudan ve Etiyopya arasındaki ara buluculuktan vazgeçti

HARTUM (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır anlaşmazlığına ilişkin başlattığı ara buluculuk girişiminden vazgeçti.

Suudi Arabistan merkezli Asharq kanalının haberine göre, Sudan Egemenlik Konseyi kaynakları, BAE'nin Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı ara buluculuk girişiminden resmen çekildiğini açıkladı.

BAE'nin ayrıca Hartum yönetimine krizdeki konumuna saygı duyma konusunda güvence verdiği aktarıldı.

Hartum yönetimi, yaklaşık 20 yıldır Etiyopyalı milislerce kontrol edilen "Faşka" bölgesindeki toprakları 29 Aralık 2020'de geri aldığını duyurmuştu.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

İki ülke, "Faşka" bölgesindeki anlaşmazlık nedeniyle zaman zaman sıcak çatışmaya giriyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz