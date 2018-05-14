SPOR

Bafetimbi Gomis detayı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

Göztepe maçıyla gol krallığı tacını takacak olan Gomis, bir gol daha atarsa Alex’i, iki gol atarsa Jardel’i geçecek.

Bafetimbi Gomis detayı

Bafetimbi Gomis, Evkur Yeni Malatyaspor maçında attığı golle eski Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza'nın rekoruna ortak oldu. Ligdeki gol sayısını 28'e çıkaran Gomis, ligin son haftasında 1 gol daha atması halinde, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olacak. Ayrıca 39 resmi maça 31 gol sığdıran Gomis, Galatasaray tarihine geçmeye de aday...

Gomis, bir gol daha atarsa Jardel'in Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu rekorunu yakalayacak, 2 gol atarsa tarihe geçecek. Jardel, 2000-01'de çıktığı 42 resmi maçta 32 gol atmıştı.

GOMİS: ÇOK HEYECANLIYIM

Malatyaspor galibiyetine en çok sevinenlerden birisi de Gomis'ti. İki haftalık suskunluğuna son veren ve galibiyette pay sahibi olan Fransız oyuncu, şampiyonluk kupasını büyük bir heyecanla beklediğini söyledi. Galatasaray ile ilk şampiyonluğunu yaşamak isteyen Gomis, "Daha önce hiç şampiyonluk yaşamadım. Hayatımda ilk kez bu heyecana bu kadar yakın olduğum için çok heyecanlıyım" dedi.

(FOTOMAÇ)

Düz kontak fareleri bu halde yakalandı!Düz kontak fareleri bu halde yakalandı!
Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralıArdahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı
Ahmet Hakan oyunu kime vereceğini açıkladıAhmet Hakan oyunu kime vereceğini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bafetimbi Gomis

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Levante 5 - 4 Barcelona (Maç özeti)

Levante 5 - 4 Barcelona (Maç özeti)

Fatih Terim'in hedefi Galatasaray başkanlığı

Fatih Terim'in hedefi Galatasaray başkanlığı

Konyaspor ligde kaldı, spiker gözyaşlarını tutamadı

Konyaspor ligde kaldı, spiker gözyaşlarını tutamadı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
normalde umrumda olmaz gol krallığı lakin gomis bunu haketti.hem Galatasaraya dolayısı ile Türkiyeye yakışan bir golcü futbolcu,hemde çok düzgün bir karakter.
Penaltıları kacırmasaydı hepsini geçmişti
Diğer Haberler
Aslantepe'ye dev ekran!

Aslantepe'ye dev ekran!

Bafetimbi Gomis detayı

Bafetimbi Gomis detayı

Nagatomo'da flaş gelişme

Nagatomo'da flaş gelişme

Fatih Terim'in hedefi Galatasaray başkanlığı

Fatih Terim'in hedefi Galatasaray başkanlığı

Maç esnasında Fatih Terim'i sinirlendiren olay

Maç esnasında Fatih Terim'i sinirlendiren olay

Ozan Kabak Florya'ya otobüsle tek başına döndü

Ozan Kabak Florya'ya otobüsle tek başına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.