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Bafetimbi Gomis'e Nice talip oldu iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.08.2018 14:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'la yollarının ayrılması gündeme gelen Bafetimbi Gomis için Nice iddiası ortaya atıldı.

Bafetimbi Gomis'e Nice talip oldu iddiası

Bafetimbi Gomis'in adı bu kez de Nice ile anılmaya başlandı. Mario Balotelli'nin idmanlara katılmasına rağmen Nice'le sözleşme yenilemediği ortamda Fransız ekibinin, Çin'den ayrılan Anthony Modeste ve Gomis'i listesine aldığı iddia edildi. Ayrıca Birleşik Arap Emirliklerinden de başarılı futbolcuya, bir teklif olduğu, hatta görüşmelerin de başladığı ileri sürüldü.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
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14 YABANCI FUTBOLCU UYGULAMASINI ÖNCE 3 E GERİ DÜŞÜRELİM. ALICISI OLAN YABANCILARIN SATIŞI İÇİN ZAMAN VE YOL VERELİM. ALT YAPIYA DÖNELİM ZATEN BİR BAŞARI YOK. BARİ DÖVİZLE KULÜPLERİ VE ÜLKEMİZİ İFLAS ETTİRMEYELİM. DÖVİZ KURUNU UYGUN BİR YERDE SABİTLEYELİM.
Defol gomis..defol..! senden ne aslan olur ne de kral..
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